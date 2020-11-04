اليوم السابع
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تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:45 ص
تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-11-2020 مقابل الجنيه المصرى يورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 4-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.16 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.20 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع أمس.

وتوقع البنك الدولي، وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 24.4 مليار دولار فى عام 2020 أى ما يوازى 6.7% من إجمالى الناتج المحلي، رغم تداعيات جائحة فيروس "كورونا" التى يواجهها العالم.

وذكر البنك الدولي، فى موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كورونا"، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال لداخل مصر، بالتزامن مع توقعات بإنخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% فى عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمى المتوقع.

 

 وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.33 جنيه للشراء .

18.45 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.16 جنيه للشراء .

18.53 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.16 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.19 جنيه للشراء.

18.43 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.17 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.18 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.15 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.


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