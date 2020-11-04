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بايدن يحصل على 238 صوتا فى المجمع الانتخابى مقابل 213 لترامب حتى الآن

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:26 ص
بايدن يحصل على 238 صوتا فى المجمع الانتخابى مقابل 213 لترامب حتى الآن ترامب وبايدن
كتب سمير حسنى

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كشف توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا عن أن هناك مليون صوتا عبر البريد لم يتم فرزها بعد، واصفا تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالمنحازة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل حتى الساعة على 238 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.
 
ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .
 
ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.
 

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