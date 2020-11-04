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بايدن يتقدم في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 43% من الأصوات

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:20 ص
بايدن يتقدم في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 43% من الأصوات جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أم المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 43% من الأصوات.

وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.

 


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