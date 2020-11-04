اليوم السابع
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الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:02 م
خالد صلاح
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انخفاض إنتاج بريطانيا فى الساعة 1.8% على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:59 م
انخفاض إنتاج بريطانيا فى الساعة 1.8% على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء أن الإنتاج الاقتصادي البريطاني لكل ساعة عمل انخفض 1.8 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، حين كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها، وهو تراجع يقل عن الهبوط البالغ ثلاثة بالمئة وفقا لتقديرات مبدئية في أغسطس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج لكل ساعة عمل تراجع 21.7 بالمئة ما يماثل التقدير الأولى وقرب الانخفاض الفصلي القياسي البالغ 19.8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

وتابع المكتب "يعكس هذا تأثير برامج الاستغناء المؤقت عن العاملين، التي قلصت ساعات العمل بينما أبقت على أوضاع توظيف العاملين".

وتدخل بريطانيا في إجراءات عزل عام ثانية لمدة أربعة أسابيع يوم الخميس، وستغلق خلالها محال تجارة التجزئة غير الأساسية، والمطاعم والبارات في مسعى لوقف ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا.

 


بريطانيا

إجراءات العزل

كورونا

المطاعم

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