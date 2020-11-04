اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية تغير مقر اللجنة العامة بدائرة طنطا إلى الصالة المغطاة بالاستاد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:36 م
الهيئة الوطنية تغير مقر اللجنة العامة بدائرة طنطا إلى الصالة المغطاة بالاستاد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارا بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية والتي ستجرى فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار رقم 80 لسنة 2020 بشأن بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية ومقرها قسم أول طنطا، وذلك بالصالة المغطاة باستاد طنطا بدلا من الملعب الفرعي بإستاد طنطا.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية وقيام المدير التنفيذي للهيئة بتنفيذ القرار.

وتشهد عمليات التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة بالنظام الفردى والقائمة.

ويشمل النظام الفردى فى المحافظات التى ستجرى فيها عمليات التصويت 19 دائرة بمحافظة القاهرة ومخصص لها 31 مقعد ويتنافس فيها 433 مرشحا، وفى القليوبية تضم 6 دوائر ومخصص لها 16 مقعد ويتنافس فيها 223 مرشحا، وفى المنوفية تضم 6 دوائر ومخصص لها 11 مقعد ويتنافس عليها 168 مرشحا، وفى الغربية تضم 7دوائر ومخصص لها 14 مقعد ومرشح فيها 188 مرشحا، وفى الشرقية تضم 8 دوائر ومخصص لها21 مقعد ومرشح فيها 246 مرشحا.

وبالنسبة لمحافظة الدقهلية تضم 10 دوائر ومخصص لها21 مقعد ويتنافس فيها351 مرشحا، وفى دمياط تضم دائرتين ومخصص لها 4 مقاعد ويتنافس فيها 88 مرشحا، وفى كفر الشيخ تضم  4 دوائر ومخصص لها 10 مقاعد ويتنافس فيها 150 مرشحا، وفى بورسعيد تضم دائرتين ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 50 مرشحا، وفى الإسماعيلية تضم 3 دوائر ومخصص لها 5 مقاعد ويتنافس فيها 113 مرشحا، وفى السويس تضم دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 34 مرشحا، وفى جنوب سيناء تضم دائرتين ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 10 مرشحين، وفى شمال سيناء تضم دائرتين ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 31 مرشحا.

نظام القوائم تضم دائرتين الاولى مخصص لها 100 مقعد بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تتضمن 6 محافظات وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وتتنافس فيها قائمتين وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين

والدائرة الثانية مخصص لها 42 مقعد بدائرة شرق الدلتا تتضمن 7 محافظات وهى الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وتنافس فيها قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وابناء مصر.

 

1
1

 

2
2

 

 


انتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية

انتخابات البرلمان

الهيئة الوطنية للانتخابات

مجلس النواب

دائرة طنطا

اللجنة العامة بطنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

ترامب يشكك مرة أخرى فى نتائج الانتخابات: كنت متصدرا وما يحدث الآن غريب

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

قانون العقوبات يتصدى للتحريض على الفسق بالطريق العام.. اعرف التفاصيل

السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

نقل الفنانة نشوى مصطفى للمستشفى لعلاجها من فيروس كورونا

نقل الفنانة نشوى مصطفى للمستشفى لعلاجها من فيروس كورونا

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة