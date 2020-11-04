الهيئة الوطنية تغير مقر اللجنة العامة بدائرة طنطا إلى الصالة المغطاة بالاستاد

كتب إبراهيم قاسم

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارا بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية والتي ستجرى فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار رقم 80 لسنة 2020 بشأن بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية ومقرها قسم أول طنطا، وذلك بالصالة المغطاة باستاد طنطا بدلا من الملعب الفرعي بإستاد طنطا.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية وقيام المدير التنفيذي للهيئة بتنفيذ القرار.

وتشهد عمليات التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة بالنظام الفردى والقائمة.

ويشمل النظام الفردى فى المحافظات التى ستجرى فيها عمليات التصويت 19 دائرة بمحافظة القاهرة ومخصص لها 31 مقعد ويتنافس فيها 433 مرشحا، وفى القليوبية تضم 6 دوائر ومخصص لها 16 مقعد ويتنافس فيها 223 مرشحا، وفى المنوفية تضم 6 دوائر ومخصص لها 11 مقعد ويتنافس عليها 168 مرشحا، وفى الغربية تضم 7دوائر ومخصص لها 14 مقعد ومرشح فيها 188 مرشحا، وفى الشرقية تضم 8 دوائر ومخصص لها21 مقعد ومرشح فيها 246 مرشحا.

وبالنسبة لمحافظة الدقهلية تضم 10 دوائر ومخصص لها21 مقعد ويتنافس فيها351 مرشحا، وفى دمياط تضم دائرتين ومخصص لها 4 مقاعد ويتنافس فيها 88 مرشحا، وفى كفر الشيخ تضم 4 دوائر ومخصص لها 10 مقاعد ويتنافس فيها 150 مرشحا، وفى بورسعيد تضم دائرتين ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 50 مرشحا، وفى الإسماعيلية تضم 3 دوائر ومخصص لها 5 مقاعد ويتنافس فيها 113 مرشحا، وفى السويس تضم دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 34 مرشحا، وفى جنوب سيناء تضم دائرتين ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 10 مرشحين، وفى شمال سيناء تضم دائرتين ومخصص لها مقعدين ويتنافس فيها 31 مرشحا.

نظام القوائم تضم دائرتين الاولى مخصص لها 100 مقعد بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تتضمن 6 محافظات وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وتتنافس فيها قائمتين وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين

والدائرة الثانية مخصص لها 42 مقعد بدائرة شرق الدلتا تتضمن 7 محافظات وهى الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وتنافس فيها قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وابناء مصر.



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