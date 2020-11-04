المرور توضح بعض الإرشادات أثناء هطول الأمطار بالطرق منعا لوقوع حوادث

كشفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، فى توصياتها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء هطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ، عن بعض الإرشادات وهى كالتالى:
1- الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة
2- صيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة
3- تبديل الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع تزلق الكاوتش
4- استخدام مساحات السيارة بشكل مستمر
5- المشي ببطئ في المطر لمنع انزلاق السيارة
6- الحفاظ على التركيز أثناء القيادة وإشعال الأنوار الأمامية سواء في الليل أو النهار
7- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين للتمكن من التحكم بالسيارة
8- الحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع السيارات الأخرى
9- عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وأثناء سرعة عالية
10- التباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة
11- الانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة
12-في حالة وجود خطر يجب الاستدارة والعودة
13-عند تعرّض السيارة للدوران يجب تجنب تحويل عجلة القيادة
14-تخفيف الضغط بالقدم عن دواسة البنزين مع تجنّب الضغط على الفرامل نهائياً
15-السير بسرعة قليلة جداً بالأماكن السكنية حرصًا علي حياة الآخرين
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