اليوم السابع
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المرور توضح بعض الإرشادات أثناء هطول الأمطار بالطرق منعا لوقوع حوادث

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:48 م
المرور توضح بعض الإرشادات أثناء هطول الأمطار بالطرق منعا لوقوع حوادث امطار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، فى توصياتها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء هطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ، عن بعض الإرشادات وهى كالتالى: 
 
1- الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة
 
2- صيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة
 
3- تبديل الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع تزلق الكاوتش
 
4- استخدام مساحات السيارة بشكل مستمر
 
5- المشي ببطئ في المطر لمنع انزلاق السيارة
 
6- الحفاظ على التركيز أثناء القيادة وإشعال الأنوار الأمامية سواء في الليل أو النهار
 
7- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين للتمكن من التحكم بالسيارة
 
8- الحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع السيارات الأخرى
 
9- عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وأثناء سرعة عالية
 
10- التباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة
 
11- الانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة
 
12-في حالة وجود خطر يجب الاستدارة والعودة
 
13-عند تعرّض السيارة للدوران يجب تجنب تحويل عجلة القيادة
 
14-تخفيف الضغط بالقدم عن دواسة البنزين مع تجنّب الضغط على الفرامل نهائياً
 
15-السير بسرعة قليلة جداً بالأماكن السكنية حرصًا علي حياة الآخرين
 

ادارة المرور

الطرق السريعة

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ارشادات المرور

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