الصحة العالمية توافق على لقاح جديد لشلل الأطفال لإعطائه بالحقن بدلا من الفم

كتبت أمل علام

كشف موقع TimesNowNews، أن منظمة الصحة العالمية، وافقت على لقاح ضد شلل الأطفال يؤخذ عن طرق الحقن بدلا من الفم، واعطت إشارة للبدء في انتاج اللقاح الجديد ضد شلل الأطفال بحلول نهاية عام 2020، لمنع تفشى فيروس شلل الأطفال بسبب التطعيم عن طريق الفم.

لماذا يحتاج العالم إلى لقاح آخر غير لقاح شلل الأطفال الفموي؟

أشار الموقع إلى أن الأمراض والاضطرابات جزءًا من العالم لفترة طويلة ومع تقدم العلوم الطبية، ابتكر الباحثون والمهنيون بعض الطرق المذهلة للوقاية وحتى العلاج من بعض الأمراض، التي لم يتخيل أحد علاجها ،موضحا، أن أحد هذه الأمراض، الذي أصاب الملايين حول العالم، هو شلل الأطفال، حيث أن شلل الأطفال مرض فيروسي يسببه فيروس شلل الأطفال، يمكن أن يسبب الشلل، ومن المعروف أنه يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال.

ومع ذلك، يوجد لقاح فموي للوقاية من المرض، ويتم إعطاؤه للأطفال في جميع أنحاء العالم، في حملات التطعيم التي تجريها حكوماتهم ووكالاتهم الصحية، لكن، من المعروف أن هذا اللقاح ضد نوع واحد من شلل الأطفال وهو شلل الأطفال الموجود بشكل طبيعي.



الصحة العالمية توافق على لقاح جديد لشلل الاطفال

وقال الموقع، لا يزال شكل آخر من أشكال شلل الأطفال موجودًا في أماكن مختلفة، ويزيد من خطر تفشي المرض، يمكن أن يكون هذا النوع من شلل الأطفال من شلل الأطفال الناتج عن اللقاح، والذي يحدث بسبب فيروس شلل الأطفال الضعيف، المستخدم كلقاح عن طريق الفم في المجموعات السكانية غير الممنعة.



لقاح جديد لشلل الاطفال عن طريق الحقن

وقال الموقع، إن منظمة الصحة العالمية توافق على اللقاح الجديد لشلل الأطفال، لمنع مثل هذه الفاشيات الناجمة عن فيروس مشتق من اللقاح، موضحا، أن منظمة الصحة العالمية مستعدة للموافقة على نوع آخر من لقاح شلل الأطفال، تم تطوير اللقاح من خلال مجموعة من الشركاء العالميين، وسيُسمح باستخدامه في حالات الطوارئ قبل نهاية هذا العام، وفقًا لما ذكرته مجلة Nature.

لماذا يحتاج العالم إلى لقاح آخر لشلل الأطفال؟

قد يتساءل الكثير من الناس لماذا يحتاج العالم إلى لقاح آخر لشلل الأطفال، بينما لدينا بالفعل لقاح يتم تناوله عن طريق الفم، ومن المعروف أنه يمنع العدوى بشكل فعال، بينما تم إجراء حملات التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال المكتشف بشكل طبيعي في جميع أنحاء العالم بنجاح، فقد تم العثور على حالات انتشار فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح، والمختصر بـ cVDPV ، في 19 دولة أفريقية، الفلبين، ماليزيا، اليمن ، الصين، أفغانستان وباكستان، في حين انخفض معدل الإصابة بفيروس شلل الأطفال المكتشف بشكل طبيعي في جميع أنحاء العالم، فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال cVDPV إلى 531، مقارنة بـ 366 في العام الماضي.



لقاح شلل الاطفال الحالى

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية عن المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال: ان لقاح شلل الأطفال IPV وهو لقاح شلل الأطفال المعطل، يتم إنتاجه من سلالات فيروس شلل الأطفال من النوع البري من كل نوع تم تثبيطه باستخدام الفورمالين، كلقاح عن طريق الحقن يحمي من جميع أشكال شلل الأطفال تمامًا مثل اللقاح الذى يؤخذ عن طرق الفم، لكن له طريقة عمل مختلفة: فهو يحمي الفرد فقط، ولكنه لا يفعل الكثير لمنع انتشار الفيروس.

كيف يمكن لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح أن يتسبب في تفشي المرض؟

يتكون لقاح شلل الأطفال الفموي من فيروس حي، يبدأ في تحصين الأمعاء عند إعطائه للجسم، الأمعاء هي أول مشهد لعدوى فيروس شلل الأطفال، تم إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي بأمان لأكثر من 3 مليار طفل حول العالم، وهو أيضًا السبب وراء تزايد مناعة القطيع في العالم ضد شلل الأطفال.



اللقاح الفموى

ومع ذلك، تمامًا مثل الفيروس الطبيعي، فإن لقاح فيروس شلل الأطفال بالفم Oral polio vaccine" OPV "، يمكن أن يتسبب في استجابة مناعية للأطفال الذين لم يتم إعطاؤهم اللقاح ، كما يمكن أن ينتقل من طفل إلى آخر في بعض الحالات النادرة، خاصة المجتمعات التي تعاني من نقص المناعة، يمكن للفيروس الضعيف أن ينتشر بين السكان، عندما ينتشر الفيروس من طفل إلى آخر، فإنه يتحول وعلى مدى فترات طويلة من الزمن، عندما لا يتم تطعيم عدد كبير من الأطفال.

وقال الموقع ، يمكن للفيروس المتحول أن يصبح أكثر ضراوة، ويسبب تهديدًا خطيرًا للأمراض، هذا يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض، موضحا إن هذا ما حدث في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، حيث شوهد آخر فيروس شلل الأطفال البري من النوع 2 في عام 1999، ولكن كان هناك تفشٍ أو حالات من النوع 2 المشتق من اللقاح حتى عام 2013.