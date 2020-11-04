اليوم السابع
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السيناريوهات مرعبة.. رئيس الوزراء يحذر من التهاون بكورونا.. انفوجراف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:20 م
السيناريوهات مرعبة.. رئيس الوزراء يحذر من التهاون بكورونا.. انفوجراف الدكتور مصطفى مدبولى يطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للمجلس، على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.

وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وشدد فى هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أى مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى عودة منحى الإصابات فى التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن فى غنى عنها.

وأضاف على ضرورة التأكيد على أن أى منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم اغلاقها.

كورونا فى تزايد
كورونا فى تزايد

 


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الموجة الثانية من كورونا

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