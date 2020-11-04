اليوم السابع
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الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:01 م
خالد صلاح
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السودان يبدأ إنتاج النفط فى حقل الراوات خلال أسبوعين

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:16 ص
السودان يبدأ إنتاج النفط فى حقل الراوات خلال أسبوعين نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قال أيمن أبو الجوخ المدير العام لشركة البترول الوطنية السودانية (سودابت) لرويترز إن السودان سيضيف ثلاثة آلاف برميل يوميا لإنتاجه النفطي من حقل جديد مما يرفع إنتاج البلد إلى 64 ألف برميل يوميا.

ويحاول السودان زيادة إنتاج النفط لخفض واردات الوقود المكلفة بعدما خسر 73 بالمئة من الإنتاج بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

وقال أبو الجوخ في مقابلة مساء أمس الثلاثاء إن حقل الراوات في ولاية النيل الأبيض سيبدأ العمل في غضون أسبوعين بسبع آبار.

وأضاف أن السودان يأمل في إضافة 20 ألف برميل يوميا إضافية في العام المقبل إذا وافقت وزارة المالية على أموال للتنقيب.

وذكر أن السلطات تأمل في جذب استثمارات من شركات غربية بعدما أكدت الولايات المتحدة أنها سترفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو ما كان يعرقل التمويل الدولي والإعفاء من الديون.

وفي الأسبوع الماضي، رفع السودان أسعار الوقود المحلية إلى مثليها لمواجهة عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية.

 


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