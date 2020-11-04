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الرى: أمطار غزيرة يومى السبت والأحد على السواحل الشمالية الغربية وسيناء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:44 م
الرى: أمطار غزيرة يومى السبت والأحد على السواحل الشمالية الغربية وسيناء أمطار
كتبت أسماء نصار

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أشارت توقعات مركز التنبؤ بالأمطار فى وزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الخميس على السواحل الشمالية، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء.



ويستمر سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية التى تقل شدتها، على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.



وتشير النماذج الأولية إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة يومى السبت والأحد على السواحل الشمالية الغربية وسيناء، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الأيام القادمة.



وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.



وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.


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