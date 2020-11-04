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الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة ويبل لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس ببورسعيد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:37 م
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة ويبل لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس ببورسعيد التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء أول جراحة ويبل ( Whipple Operation) لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والإثنا عشر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لمريضة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد. 
 
وأوضح د. مصطفى شعبان، مدير عام مستشفى التضامن بورسعيد، أنه بعد حضور المريضة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تبين أنها تعاني من انسداد صفراوي نتيجة وجود ورم بالبنكرياس؛ وعليه قام الفريق الطبي المختص بالمستشفى بعمل منظار قنوات مرارية للمريضة مع تركيب دعامة معدنية، وبعد استقرار حالة المريضة وعمل باقي الفحوصات والأشعات اللازمة لاستكمال تشخيص وضع الورم، تم لها إجراء عملية استكشاف للبطن واستئصال المرارة وجزء من الإثنى عشر والمعدة وجزء من البنكرياس، ثم إعادة توصيل القنوات المرارية بالإثنى عشر والمعدة والأمعاء البسيطة وباقي البنكرياس بالإثنى عشر.
 
وأضاف د. مصطفى شعبان، أنه قام بإجراء الجراحة للمريضة نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى التضامن بورسعيد حيث قام بعمل الجزء الأول من الجراحة منظار قنوات مرارية مع تركيب دعامة معدنية أ.د. أحمد مدكور أستاذ مناظير الجهاز الهضمي جامعة حلوان والمركز الطبي العالمي، فيما قام بإجراء الجزء الثاني من الجراحة للمريضة استئصال الورم بالبنكرياس أ. د. عمرو عبدالرؤوف أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس بالقصر العيني، د. محمد حلمي المعداوي استشاري الجراحة العامة، د. سامر حرب أخصائي الجراحة، د. محمد نعمان طبيب الجراحة العامة، أ.د. أحمد خميس أستاذ التخدير جامعة عين شمس، د. أحمد شتيوي أخصائي التخدير، كما أنه بعد إجراء الجراحة للمريضة تم نقلها إلى قسم الرعاية المركزة بالمستشفى تحت إشراف كلًا من أ. د. عمرو كمال و د. أحمد فتوح أساتذة الرعاية المركزة والتخدير بطب القصر العيني، ولفت د. مصطفى شعبان إلى استقرار الحالة الصحية للمريضة وخروجها من المستشفى وإتمام العملية بنجاح.  
 
وتابع د. محمد فهيم موسى، مستشار الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية، أن جراحة ويبل (Whipple  Operation) والتي تعرف أيضًا باسم استئصال أورام البنكرياس والإثنا عشر، جراحة صعبة ومعقدة تستخدم لعلاج الأورام واضطرابات أخرى في البنكرياس والقناة الصفراوية والأمعاء وغالبًا ما تستخدم الجراحة لعلاج سرطان البنكرياس الذي ينحصر في رأس البنكرياس وبعد إجراء جراحة ويبل يعيد الجراح توصيل الأعضاء المتبقية حتى تتمكن من هضم الطعام بصورة طبيعية بعد الجراحة، مشيرًا أن هذا النوع المتقدم من الجراحات يحتاج إجرائه إلى فريق طبي من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة العالية لمساعدة الكثيرين من المرضى وإنقاذ حياتهم بأمان، ومؤكدًا أن مستشفى التضامن إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد توفر هذه الخدمة الطبية المتقدمة من خلال وحدة متكاملة للجهاز الهضمي والقنوات المرارية وجراحة الكبد والبنكرياس على يد أمهر الأطباء داخل المستشفى، كما توفر العديد من التخصصات الطبية الأخرى في مجال جراحات الأورام والعظام على مستوى عالي ومتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.
 
وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، حرص مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية بمختلف تخصصاتها الطبية وخاصة النادرة منها والمتقدمة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة داخل نطاق المحافظة مما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم ودون تحملهم لمزيد من الأعباء المادية والشاقة والتي يمكن أن يتحملها المريض عند إجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة، وذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر٢٠٣٠ والتي تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ووفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.
 

الرعاية الصحية

البنكرياس

التأمين الصحى الشامل

جراحة ويبل

Whipple Operation

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