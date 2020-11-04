اليوم السابع
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الذهب والملابس الجاهزة فى مقدمة صادرات مصر بـ3.7 مليار دولار عام 2019

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:00 م
الذهب والملابس الجاهزة فى مقدمة صادرات مصر بـ3.7 مليار دولار عام 2019 مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى 30.5 مليار دولار عام 2019، مقابل 29.3 مليار  دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 4.1٪.
 
وأظهرت النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2019، أهم السلع والمنتجات التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة، ويتصدرها الذهب والذهب المطلي بالبلاتين ، وبلغت قيمته 2 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 42.5٪.
 
وفي المركز الثاني، جاءت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وتوابعها بقيمة 1.7 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5.4٪، يليها صادرات الغاز الطبيعي بقيمة 1.2 مليار دولار عام 2019، مقابل 0.5 مليار دولار عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 148.7٪، وأخيرا صادرات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.04 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.02 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1٪.
 
ويظهر التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الأولى بنسبـة 7.2٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 28.1٪ لتصل قيمتها إلى 2.2  مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2018. 
 
وجاءت دولة الإمارات العربية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8٪ من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 2.8٪ لتصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 2 مليار دولار لعام 2018، يليها في المرتبة الثالثة تركيا بنسبـة 5.7٪ من جملة الصادرات، حيث انخفضت الصادرات إليها بنسبـة 12.8٪ لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 2 مليار دولار لعام 2018.
 
واحتلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5٪ من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 17.7٪ لتصـل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار خلال عـام 2019، مقابل 1.4 مليار دولار لعام 2018، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 33.2٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 13.3٪.

صادرات

ذهب

الملابس

جهاز الاحصاء

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