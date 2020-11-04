الدولار يرتفع فيما يلوح فى الأفق انتظار طويل لنتائج الانتخابات

قفز الدولار الأمريكي وضعفت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة اليوم الأربعاء فيما تظهر نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقاربا شديدا في السباق.

ويتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايات من بينها فلوريدا وأوهايو بينما يترقب مستثمرون ما إذا كان يستطيع الاحتفاظ بولايات ميشيجان ويسكونسن وبنسلفانيا التي ساهم فوزه بها بانتصاره في انتخابات 2016.

وقال شينيتشيرو كادوتا في باركليز "هذه بالتأكيد ليست الموجة الزرقاء التي كان يتحدث عنها البعض" في إشارة لتصور يشير لفوز الديمقراطيين بسهولة بالبيت الابيض ومجلسي النواب والشيوخ.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، نزل اليورو بما يصل إلى واحد بالمئة لمستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر يوليو تموز وسجل في أحدث تعاملات 1.1665 دولار منخفضا 0.45 بالمئة خلال اليوم.

وفقد الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.7120 دولار أمريكي بينما نزل الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2983 دولار. وفقد الدولار الكندي 0.7 بالمئة إلي 1.3225 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي. وتراجعت كل هذه العملات أكثر من واحد بالمئة لبعض الوقت.

وتراجع الين الياباني 0.35 بالمئة ليهبط إلى 104.87 مقابل الدولار.

وكسب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.3 بالمئة إلى 93.82.