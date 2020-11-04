الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة..فيديو

كتب عبده زكى

أعلنت وزارة الداخلية الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها يوم السبت وتنتهى فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى 13 محافظة.

وشملت الاستعدادات- من خلال فيديو مصور - تضافر جهود كافة الأجهزة والقطاعات الأمنية مثل الأمن المركزى وقوات الأمن والشرطة النسائية والدفاع المدنى.

وتقرر لإجراء انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية، أيام 5 و6 و7 نوفمبر الجارى، للمصريين الخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر، بالداخل، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجارى، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتكون جولة الإعادة بالنسبة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وفى الداخل و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية فى موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، بالمرحلة الثانية، 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا يصوتون في 10292 لجنة فرعية، موزعة بـ 72 دائرة، لاختيار بـ 141 نائبًا "فرديا" من بين 2085 مرشحا، حيث يختار 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا، تضمهم نفس القائمتين، اللتين خاضتا المرحلة الأولى بالدائرتين "الثانية والرابعة"، وهما "الوطنية من أجل مصر"، و"نداء مصر"، وحصدت مقاعدهما الـ 142 "الوطنية من أجل مصر، في انتظار نتيجة الدائرتين، "الأولى والثالثة"، المخصص لهما أيضا، 142 مقعدًا، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.