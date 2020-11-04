الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

كتبت هند مختار

تناقش الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى عدد من القرارات ومنها مواعيد غلق المحال ، والتى ستتحدد وفقا لكل محافظة وحسب فصلى الشتاء والصيف

ومن أبرز المواعيد المقترحة التى تناقشها الحكومة لإغلاق المحال والورش والمنشآت

-تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 وتختلف فى الصيف عن الشتاء

-أقصى مواعيد للغلق 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهى فى الشتاء

-وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهى فى الصيف 1 بعد منتصف الليل

-غلق المحال التجارية في الـ10 مساء فى الشتاء والـ11 مساء صيفاً

- غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة

-يستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة

-غلق المولات فى الـ10 مساءا كما يطبق حاليا

- السماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية