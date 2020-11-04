الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

تناقش الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى عدد من القرارات ومنها مواعيد غلق المحال ، والتى ستتحدد وفقا لكل محافظة وحسب فصلى الشتاء والصيف
ومن أبرز المواعيد المقترحة التى تناقشها الحكومة لإغلاق المحال والورش والمنشآت
-تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 وتختلف فى الصيف عن الشتاء
-أقصى مواعيد للغلق 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهى فى الشتاء
-وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهى فى الصيف 1 بعد منتصف الليل
-غلق المحال التجارية في الـ10 مساء فى الشتاء والـ11 مساء صيفاً
- غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة
-يستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة
-غلق المولات فى الـ10 مساءا كما يطبق حاليا
- السماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية
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