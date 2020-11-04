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الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:48 م
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الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 07:35 م
الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. و«الصحة»: عدم تطبيق إجراءات احترازية يضاعف الإصابات.. لا إغلاق للمدارس والجامعات منتصف نوفمبر.. 4 محافظات جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح.. و5 تستعد لتشغيل التأمين الصحى الشامل تباعا.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 

ـ الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. و«الصحة»: عدم تطبيق إجراءات احترازية يضاعف الإصابات.. لا إغلاق للمدارس والجامعات منتصف نوفمبر.. 4 محافظات جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح.. و5 تستعد لتشغيل التأمين الصحى الشامل تباعا

 
ـ صراع مفتوح قد يصل إلى «المحكمة العليا».. ترامب وبايدن.. سباق مُجهد وفوز مُعلق.. «فوكس نيوز »: الرئيس فاز بدعم اللاتينيين والقرويين والإنجيليين.. ومنافسه يحصد أصوات الشباب والنساء.. الجمهوريون يتقدمون بالكونجرس وتلاشى آمال الديمقراطيين فى استعادة مجلس الشيوخ أو الاحتفاظ بأغلبية «النواب
 

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اليوم السابع
 

 


كورونا

الحكومة

ترامب وبايدن

الكونجرس

مجلس الشيوخ

مواجهة كورونا

فوكس نيوز

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