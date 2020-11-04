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التعليم تؤكد الدراسة مستمرة ولا نية لوقفها وبدائل جاهزة لأى ظروف استثنائية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:15 ص
التعليم تؤكد الدراسة مستمرة ولا نية لوقفها وبدائل جاهزة لأى ظروف استثنائية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة ولا توجد نية لوقفها منتصف الشهر الجارى بسبب كورونا، موضحة أن الوزارة لديها كافة البدائل التعليمية فى حالة ما إذا توقفت لأى سبب بالعام الدراسى مستمر اون لاين.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هناك وسائل مساعدة لمواجهة الظرف الراهن الخاص بتعديات فيروس كورونا منها باقة قنوات تليفزيونية "مدرستنا" كبدائل لمصادر التعليم، كما  أنه تم إطلاق أول قناة في الباقة منذ أول يوم دراسة من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى، كما سيتم إطلاق قناة أخرى ضمن نفس الباقة 15 نوفمبر الجارى، تختص من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، كما سيتم إطلاق قناة ثالثة تختص بالتعليم الفنى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.
 
- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.
- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.
- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.
- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.
- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.
- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.
- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.
- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.


التربية والتعليم

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