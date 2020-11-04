البورصة السعودية تقود مكاسب معظم أسواق الخليج

رويترز

ارتفعت معظم البورصات في منطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، مقتفية أثر زيادة أسعار النفط بعدما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوز في انتخابات أمريكية يقل الفارق فيها بشدة والتي ثبت أنها أكثر تقاربا مما توقعته استطلاعات الرأي.

يعتبر فوز ترامب داعما للنفط بسبب العقوبات على إيران ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية التي تقودها السعودية لدعم الأسعار.

وصعد خام برنت 1.02 دولار ما يعادل 2.5 بالمئة إلى 40.73 دولار بحلول الساعة 1242 بتوقيت جرينتش.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 1.1 بالمئة بدعم من زيادة سهم مجموعة سامبا المالية 2.9 بالمئة وارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت أرامكو عن صافي ربح 44.21 مليار ريال بالمئة (11.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام بما يتفق مع تقديرات محللين قدمتها رفينيتيف.

وربح المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7 بالمئة بقيادة ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 بالمئة وصعود سهم الإمارات دبي الوطني واحد بالمئة.

وأكد البنك أمس الثلاثاء أنه يجري مناقشات مع بنك بلوم اللبناني بشأن استحواذ محتمل على وحدته في مصر.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.9 بالمئة بدعم صعود سهم الشركة العالمية القابضة 3.8 بالمئة.

وأعلنت شركة زراعة الأسماك الأسبوع الماضي عن ربح صاف 958.9 مليون درهم (261.08 مليون دولار) في الربع الثالث بزيادة 16.6 مليون درهم عن نفس الفترة قبل عام.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.3 بالمئة، مدعوما بربح سهم شركة قطر للوقود 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة في البلاد، الذي زاد 0.2 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 1.1 بالمئة إلى 8089 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 4690 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2153 نقطة.

قطر.. ربح المؤشر 0.3 بالمئة ليسجل 9727 نقطة.

مصر .. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10557 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1441 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.06 بالمئة إلى 3536 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6034 نقطة.

(الدولار= 3.6728 درهم إماراتي)

الدولار= 3.7503 ريال سعودي)