اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإدارية العليا تستقبل 150 طعنا على نتيجة انتخابات النواب حتى الآن.. والفصل السبت

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:31 م
الإدارية العليا تستقبل 150 طعنا على نتيجة انتخابات النواب حتى الآن.. والفصل السبت مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتي الآن، 150 طعنا علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي الأحد الماضي.

واستقبلت المحكمة يوم الاثنين 75 طعنا، وقررت حجز 44 طعنا للفصل فيهم بجلسة السبت المقبل 7 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقي الطعون أيضا لنظرها بجلسة السبت، وحددت جلسة السبت لنظر باقي الطعون المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس النواب.
 
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الاحد الماضي، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعد، وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%، موضحا أن عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوت.
 
يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.
 

مجلس الدولة

طعون الانتخابات

الادارية العليا

الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية

نتيجة انتخابات النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإدارية العليا تستقبل 75 طعنا على نتيجة انتخابات النواب وتفصل فيها السبت المقبل

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 08:05 م

حكم نهائى من الإدارية العليا بفتح فصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنيا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 04:28 م

"الإدارية العليا" تعاقب مهندسا تقاعس عن تحرير مخالفات أحد الأبنية..وتؤكد: البناء على الأراضى الزراعية ينال من حقوق الدولة والفلاحين.. المحكمة: من أهم مصادر الثروة القومية والحفاظ عليها ينعكس على الأجيال المقبلة

السبت، 31 أكتوبر 2020 09:30 م

الإدارية العليا تبدأ استقبال طعون مرشحى المرحلة الأولى على نتيجة الانتخابات الثلاثاء

السبت، 31 أكتوبر 2020 05:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة