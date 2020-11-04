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اعرف الـ3 طرق المغلقة بسبب موجة الأمطار فى المحافظات حتى الآن

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:41 م
اعرف الـ3 طرق المغلقة بسبب موجة الأمطار فى المحافظات حتى الآن أمطار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، 3 طرق صحراوية حتى الآن، بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، وانعدام الرؤية بها منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، ومن تلك الطرق:
 
 
- طريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف
 
- طريق سوهاج اتجاه سفاجا 
 
- طريق المنيا اتجاه رأس غارب 
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش  ) .

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 

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