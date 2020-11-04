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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.13%.. وتغريم "الحكير" 40 ألف ريال

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:06 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.13%.. وتغريم "الحكير" 40 ألف ريال بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.13% رابحاً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8088.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% رابحاً 89.48 نقطة ليغلق عند مستوى 18620.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 319.8 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال. 
 
وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.07%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.99%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.48%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.97%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.89%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.88%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%.
 
وقفز 179 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 10%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 3.37%، ثم سهم "التموين" بنسبة 2.06%،  ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 1.33%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 631.2 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة الكثيري القابضة في حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة البلاد المالية، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 3 نوفمبر.
 
فيما أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 61 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية " تداول"  بتاريخ 25 أغسطس الماضي، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وفي إعلانيها التصحيحيين بتاريخ 10 سبتمبر، 14 سبتمبر، وهو ما تم تصحيحه في إعلاني الشركة المنشورة على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27 أغسطس و16 سبتمبر. 
 
كما غرمت الهيئة، شركة سلامة للتأمين التعاوني، 20 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاح "الشركة" عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، خلال الفترة النظامية المحددة والمنتهية في 25 أغسطس، إذ لم تفصح "الشركة" عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2020م إلا بتاريخ 13 سبتمبر.

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