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ارتباك وتأخيرات بالساعات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:01 ص
ارتباك وتأخيرات بالساعات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل رحلات قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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شهدت حركة القطارات ارتباك شديد على كل الخطوط بالجمهورية وتأخيرات وصلت لأكثر من ساعتين فى الرحلة الواحدة، حيث استغرقت  الرحلة على الخط القاهرة - الإسكندرية فترات وصلت إلى 5 ساعات فى بعض الرحلات رغم أنه مخطط ألا تزيد عن ثلاث ساعات.

وقالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد لليوم السابع، إن التأخيرات على خط القاهرة - أسوان وصلت لأكثر لأكثر من 5 ساعات، حيث مخطط الرحلة 13 ساعة تقريبا لكنها تتعدى حاليا 17 ساعة فى بعض الرحلة.

وأضافت المصادر أن التأخيرات مستمرة منذ أمس بسبب سائقى القطارات وإصرارهم على تشغيل أجهزة التحكم الآلى بجرارات القطارات (ATC) احتجاجا منهم على الحكم على سائق «قطار النجيلي» الذى وقع فى مارس الماضى وتسبب فى إصابة 13 راكبا بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلى بجرار قطاره.

وقال سائقون لـ "اليوم السابع" إنهم كانوا يضطروا لإغلاق أجهزة التحكم الآلى بالقطارات بسبب تعطل الكثير من اجهزة الإشارات على طول خطوط السكة الحديد حتى لا يحدث تأخيرات طويلة وكانوا يقدمون على هذا الإجراء بناء على طلب رؤساءهم إلا أن فى حادث قطار النجيلى تم الحكم مؤخرا على زميلهم بسبب هذا الإجراء لذلك فهو يتبعون إجراءات السلامة وفق لوائح التشغيل بالهيئة ويشغلون هذا الجهاز الذى يلزمهم بتخفيض السرعة فى مناطق تعطل أجهزة الإشارات.
ورد مسئول بالسكة الحديد بالقول: " يحاولون الضغط على الهيئة بسبب زميلهم ويتعمدون تأخير القطارات .. ما يفعلوه من تشغيل أجهزة التحكم الآلى حق يراد به باطل ولى ذراع الهيئة للإفراج عن زميلهم المحكوم بسجنه 9 سنوات".


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