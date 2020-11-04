اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة.. بعد قليل

كتبت أسماء نصار

يجتمع بعد قليل وزراء المياه، من مصر والسودان واثيوبيا، لمناقشة تقرير اللجنة السداسية التى تم تشكيلها من الدول على مدار يومين بهدف وضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الإفريقى بغرض تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتخطي الخلافات وصولاً لاتفاق مرض تتوافق عليه الدول الثلاث.



وتبحث الاجتماعات منهجية التفاوض ودور المراقبين ودور المراقبين في إطار مخرجات الاجتماع السداسى فى أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث بهدف اعادة إطلاق المفاوضات حول السد .



وطرح الوفود من الدول الثلاث رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات في جولتها الحالية والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

