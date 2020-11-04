إنفو جراف.. خريطة المنافسة فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة

كتب عبد اللطيف صبح

تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة.

تضم محافظة القاهرة 19 دائرة انتخابية، مخصص لها 31 مقعدا بالنظام الفردى، و31 مقعد بنظام القوائم.

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة تحالف المستقلين حيث دفعت القائمتين بـ62 مرشحا يتنافسون على 31 مقعد.

الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة مقرها قسم الساحل ومكوناتها الإدارية قسم الساحل وخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 21 مرشحاً.





الدائرة الثانية مقرها قسم روض الفرج ومكوناتها الإدارية أقسام (روض الفرج – شبرا – بولاق) وخُصص بها مقعد وحيد يتنافس عليه 10 مرشحي.

الدائرة الثالثة مقرها قسم الزاوية الحمراء ومكوناتها الإدارية أقسام (الزاوية الحمراء – الشرابية) وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 15 مرشحاً.

الدائرة الرابعة ومقرها قسم الزيتون ومكوناتها الإدارية قسما الزيتون والأميرية فقد خُصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 14 مرشحا.

الدائرة الخامسة مقرها قسم حدائق القبة مكوناتها قسم حدائق القبة خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 13 مرشحاً.

الدائرة السادسة مقرها قسم أول مدينة نصر مكوناتها الإدارية أقسام (أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة) خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 54 مرشحا.

الدائرة السابعة مقرها قسم التجمع الخامس مكوناتها الإدارية أقسام (النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 43 مرشحا.

الدائرة الثامنة مقرها قسم أول السلام مكوناتها الإدارية قسما (أول السلام – ثان السلام) خصص لها مقعدين ويتنافس عليهما 17 مرشحا.

الدائرة التاسعة مقرها قسم عين شمس مكوناتها الإدارية قسم عين شمس وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 30 مرشحا.

الدائرة العاشرة مقرها قسم المطرية ومكوناتها الإدارية قسم المطرية خصص لها مقعدين أيضا يتنافس عليهما 26 مرشح.

الدائرة الحادية عشر مقرها قسم المرج مكوناتها الإدارية قسم المرج خصص لها مقعدين ويتنافس عليهما 27 مرشح.

الدائرة الثانية عشر مقرها قسم الجمالية مكوناتها الإدارية أقسام (منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي)، خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 16 مرشح.

الدائرة الثالثة عشر مقرها قسم عابدين مكوناتها الإدارية أقسام (الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 10 مرشحون.

الدائرة الرابعة عشر مقرها قسم السيدة زينب مكوناتها الإدارية قسما (السيدة زينب والدرب الأحمر) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 9 مرشحون.

الدائرة الخامسة عشر مقرها قسم الخليفة مكوناتها الإدارية قسما (الخليفة – المقطم) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 8 مرشحون.

الدائرة السادسة عشر مقرها قسم مصر القديمة مكوناتها الإدارية قسم مصر القديمة خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 10 مرشحون.

الدائرة السابعة عشر مقرها قسم البساتين مكوناتها الإدارية قسما (البساتين ودار السلام) خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 42 مرشح.

الدائرة الثامنة عشر مقرها قسم المعادى مكوناتها الإدارية قسم المعادى خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 14 مرشحا.

الدائرة التاسعة عشر مقرها قسم حلوان مكوناتها الإدارية أقسام (المعصرة - حلوان - 15 مايو – التبين) خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 57 مرشح.