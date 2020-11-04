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إريك ترامب ينشر فيديو يظهر إحراق 80 ورقة انتخابية لصالح ترامب

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:21 م
إريك ترامب ينشر فيديو يظهر إحراق 80 ورقة انتخابية لصالح ترامب دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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نشر إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فيديو لما يبدو أنه إحراق لأوراق اقتراع، وكتب عليه إحراق 80 ورقة اقتراع لصالح ترامب، ليروج هو الآخر بالتلاعب بنتيجة الانتخابات ويشكك بها.

وكان اندلع احتجاج من مؤيدي الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب في موقع لفرز الأصوات في ديترويت ، ميتشجان حيث يستمر عد الأصوات الصحيحة.

وبينما طالب المتظاهرون بالدخول إلى المبنى لمراقبة فرز الأصوات، هتفوا "أوقفوا التصويت".

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنها رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان المتأرجحة، وذلك بعد أن طالبت بوقف العد فى ولاية ويسكونسن.

قال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان "لم يتم تزويد حملة الرئيس ترامب بوصول حقيقي إلى العديد من مواقع الفرز لمراقبة فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز ، على النحو الذي يضمنه قانون ميشيجان. "لقد رفعنا دعوى اليوم في محكمة مطالبات ميشيجان لوقف العد حتى يتم منح حق وصول ذي مغزى".

كما نطالب بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بينما لم يكن لدينا وصول. يلتزم الرئيس ترامب بضمان احتساب جميع الأصوات القانونية في ميشيجان وفي كل مكان آخر ".

تقدم جو بايدن بفارق ضئيل في ميشيجان ، مما منحه ميزة في حالة التأرجح الرئيسية ، ولكن لا يزال يتعين عد العديد من بطاقات الاقتراع.

كما طالبت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن ، حيث تظهر النتائج أن جو بايدن يتقدم هناك بنحو 20 ألف صوت.


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