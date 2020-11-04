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أوقفوا التصويت.. مظاهرة لمؤيدى ترامب فى موقع فرز الأصوات فى ديترويت.. فيديو

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:08 م
أوقفوا التصويت.. مظاهرة لمؤيدى ترامب فى موقع فرز الأصوات فى ديترويت.. فيديو جانب من التظاهرات
كتبت رباب فتحى

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اندلع احتجاج من مؤيدى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى موقع لفرز الأصوات في ديترويت، ميتشجان، حيث يستمر عد الأصوات الصحيحة. وبينما طالب المتظاهرون بالدخول إلى المبنى لمراقبة فرز الأصوات، هتفوا "أوقفوا التصويت".

Election challengers halted outside of TCF Center by security and police chant “stop the vote,” referring to absentee ballot counting going on inside. pic.twitter.com/cNdC64y2qT

وقالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنها رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات فى ولاية ميشيجان المتأرجحة، وذلك بعد أن طالبت بوقف العد فى ولاية ويسكونسن.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان، "لم يتم تزويد حملة الرئيس ترامب بوصول حقيقي إلى العديد من مواقع الفرز لمراقبة فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز، على النحو الذى يضمنه قانون ميشيجان. "لقد رفعنا دعوى اليوم في محكمة مطالبات ميشيجان لوقف العد حتى يتم منح حق وصول ذي مغزى".

كما نطالب بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بينما لم يكن لدينا وصول. يلتزم الرئيس ترامب بضمان احتساب جميع الأصوات القانونية فى ميشيجان وفى كل مكان آخر".

وتقدم جو بايدن بفارق ضئيل في ميشيجان، مما منحه ميزة فى حالة التأرجح الرئيسية، ولكن لا يزال يتعين عد العديد من بطاقات الاقتراع.

كما طالبت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب بإعادة فرز الأصوات فى ولاية ويسكونسن، حيث تظهر النتائج أن جو بايدن يتقدم هناك بنحو 20 ألف صوت.


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