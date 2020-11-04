كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أطفال كورونا عرضة للإعاقات الجسدية والبصرية والشلل الدماغى، حيث أشارت دراسة أجريت على 23500 ألف سيدة ثبت إصابتهن بفيروس كورونا، كانت النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا COVID-19 أكثر عرضة للولادة المبكرة بنسبة 25%، وعرضة ثلاث مرات للدخول إلى وحدة العناية المركزة، ويحتجن إلى التهوية مقارنة بالنساء غير الحوامل.

ونقلت الصحيفة عن فريق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة (CDC) إنه يجب بذل المزيد من الجهود لتثقيف النساء الحوامل حول مخاطرهن وأهمية طلب الرعاية الطبية فورًا إذا واجهن أي أعراض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأمريكى أجرى دراسة على عينة حوالي 409 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا كان لديهن أعراض فيروس كورونا COVID-19 مثل السعال والحمى، من بين هؤلاء النساء، ما يقرب من 23500 أي 5.7 % كن حوامل، وجد الباحثون أن النساء الحوامل كانوا أكثر عرضة لاحتياجات العناية المركزة.



الحوامل المصابات بفيروس كورونا

تم قبول حوالي 10.5 لكل 1000 امرأة حامل في وحدة العناية المركزة، أي ما يقرب من 3 أضعاف معدل النساء غير الحوامل البالغ 3.9 لكل 1000، وكانت النساء الحوامل أكثر عرضة بـ3 مرات للتهوية مع 2.9 حالة لكل 1000امرأة مقابل 1.1 لكل 1000حالة بين النساء غير الحوامل، كما كانت الأمهات الحوامل أكثر عرضة للوفاة بمعدل 1.5 حالة وفاة لكل 1000 مقارنة بـ 1.2 لكل 1000 بين النساء غير الحوامل.

يقول الباحثون، إن قابلية المرأة الحامل للإصابة بمضاعفات خطيرة قد تكون بسبب التغيرات الفسيولوجية في الحمل، مثل زيادة معدل ضربات القلب وانخفاض سعة الرئة.

وشددت الصحيفة، على أنه لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس كورونا COVID-19 ، يجب إرشاد النساء الحوامل حول أهمية البحث عن رعاية طبية فورية، إذا كانت لديهن أعراض ويجب التأكيد بشدة على تدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا للنساء الحوامل و عائلاتهن خلال جميع اللقاءات الطبية، بما في ذلك زيارات رعاية ما قبل الولادة.

وقالت الصحيفة، يعد فهم المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 بين النساء الحوامل أمرًا مهمًا للاستشارات الوقائية والرعاية السريرية والعلاج.

في دراسة ثانية، وجد أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا كانوا أكثر عرضة للولادة المبكرة.

بالنسبة للتقرير، نظر الفريق فيما يقرب من 4500 امرأة حامل تم تشخيص إصابتها بالفيروس بين 29 مارس و 14أكتوبر، من بين ما يقرب من 3900 ولادة، كان 12.9% قد تعرضن للولادة المبكرة، وهذا أعلى بنسبة 25 % من نسبة الولادات المبكرة البالغة 10.2% بين عامة السكان فى عام 2019.

وأوضحت الصحيفة، يعاني الأطفال المولودين قبل الأوان من مخاطر أكبر من مشاكل التنفس، ومشاكل التغذية، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كما أنهم أكثر عرضة للمعاناة من الإعاقات الجسدية، وإعاقات النمو، والشلل الدماغي والمشاكل البصرية.



الحوامل المصابات بفيروس

من بين الأطفال الذين تم اختبارهم لفيروس كورونا COVID-19 ، كانت نسبة 2.6 % إيجابية، وكان معظمهم من أمهات تم تشخيص إصابتهن بالعدوى قبل أسبوع واحد من الولادة.

كتب المؤلفون، يمكن أن تساعد هذه البيانات في إبلاغ الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا COVID-19 أثناء الحمل وإرشادهم حول المخاطر المحتملة على الحمل والرضع، ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالعدوى في وقت مبكر من الحمل والنتائج طويلة الأمد للرضع تظل غير واضحة.