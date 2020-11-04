أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت يتراوح بين 700-750 جنيها للطن

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 4-11-2020 استقرارا في السوق المحلى وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن.

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد سجلت 9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها للطن .

وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات ، قال إن المجلس يسعى إلى ضخ المزيد من الصادرات لتنفيذ توجهات القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه رغم جائحة كورونا استطاع المجلس فى ذروة الأزمة تحقيق صادرات بقيمة 775 مليون دولار بارتفاع 14% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى 2020 .

وأضاف نعمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن تخفيض سعر الغاز المترقب من الحكومة خلال الفترة المقبلة سيساهم فى مضاعفة صادرات مواد البناء خاصة، وأن الغاز الذى يمثل نحو 70% من مدخلات إنتاج الصناعات الكيماوية، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الحديد والصلب، والسيراميك، والاسمدة، والزجاج، وكذلك الأسمنت، وارتفاع سعره عن السعر العالمى يقلل من منافسة المنتجات المصرية أمام مثيلتها من السلع فى الأسواق العالمية ، وتخفيض سعر الغاز ليتماشى مع السعر العالمى أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية