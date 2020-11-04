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أسعار النفط تسجل 39.63دولار لبرنت و37.59 دولار للخام الأمريكي

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 03:16 م
أسعار النفط تسجل 39.63دولار لبرنت و37.59 دولار للخام الأمريكي نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم39.63دولار للبرميل، وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 8 سنتات أو ما يوازي 0.2 ٪ بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولار وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.51 دولار للبرميل منخفضا بمقدار15 سنتا أو  ما يعادل 0.4 ٪. 
 
وتحول النفط للهبوط اليوم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام وفقا لرويترز حيث أعلن ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعرب عن ثقته في الفوز في السباق الذي لن تظهر نتيجته لحين انتهاء فرز الأصوات في عدة ولايات والذي قد يستغرق ساعات أو أيام.
 
وقال نائب وزير الطاقة الروسي: نتوقع أن الالتزام باتفاق أوبك+ سجل مستوى مرتفعا في أكتوبر، مؤكد: "لن نعلق على الإجراء المستقبلي لأوبك+ قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في نوفمبر" مضيفا وضع سوق النفط سيعتمد على كيفية رد فعل الدول تجاه جائحة كوفيد-19، متابعا: "روسيا لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمعدل سريع نسبيا في حقول نفطية جديدة".
 
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إنتاج النفط منذ مايو لدعم الأسعار وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس. ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات مليوني برميل يوميا في يناير.
 
 
 

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