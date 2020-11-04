أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 4-11-2020

كتبت ريهام الباشا

تراجعت أسعار الذهب في مصر ، اليوم الأربعاء، 6 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط أوقية الذهب دون 1900 دولار، مسجلة 1891 دولار حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب عيار 18 سجل 708.75 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 945.25 جنيه.

وتباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.16 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.21 جنيه للشراء، 20.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.72 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.