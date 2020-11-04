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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:59 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 4-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.82 ريال سعودى.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ ارتفع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1898.97 دولار للأوقية (الأونصة)، ليقلص خسائر بأكثر من واحد بالمئة تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1900.20 دولار للأوقية.

 وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  227.82 ريال  بما يعادل  60.75 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  208.84 ريال  بما يعادل  55.68 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 199.35 ريال  بما يعادل  53.15 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  170.87 ريال  بما يعادل  45.56 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  132.90 ريال  بما يعادل  35.44 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  113.91 ريال   بما يعادل  30.37 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,085  ريال   بما يعادل  1,889 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,595 ريال   بما يعادل   425.23 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 227,821 ريال  بما يعادل 60,746 $


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