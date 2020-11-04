أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-11-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات- لأول مرة خلال شهر نوفمبر- وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 608.432 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 28 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ليسيكو مصر، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العالمية للاستثمار والتنمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ القاهرة للخدمات التعليمية، مصر للزيوت والصابون، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مستشفى النزهة الدولي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات- لأول مرة خلال شهر نوفمبر- وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 608.432 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 255.8 مليون ورقة مالية بقيمة 810.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.6 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.08%، والعرب على 6.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.9 مليون جنيه، 73.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 599 ألف جنيه، 222 ألف جنيه، 71.9 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1965 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12394 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4053 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1850 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 15.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.47%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 22.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.10%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 10.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.88%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 18.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 53.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.85%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 32.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.07%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 10.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.71%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 17.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.63%.