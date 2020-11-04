أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021، واستقبال الرئيس السيسي وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

التعليم تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية.. مصادر: 7% إعفاء على نسبة المصاريف.. وتؤكد: تخصم من القسط الثانى.. والقرار هدفه التخفيف على ولى الأمر.. أولياء أمور: نطالب بالزام المدارس بتطبيقه

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء نسب الزيادة المقررة فى مصروفات العام الدراسى الحالى، عبر منشور تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بشأن تحصيل مصروفات مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة " عربى ولغات ودولى" خلال العام الدراسي 2020/2021.

السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً كونغولياً رفيع المستوى برئاسة فورتنا بيسليلي، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

محمد صلاح: فخور بمعادلة رقم جيرارد.. وسنقاتل على دوري أبطال أوروبا

عادل النجم المصري محمد صلاح رقم ستيفين جيرارد كأفضل هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، إثر الهدف الذي سجله في الفوز على أتالانتا الإيطالي بخماسية نظيفة في دوري المجموعات، برصيد 21 هدفاً، وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للريدز : "بالطبع أنا سعيد بالتساوي مع جيرارد أسطورة ليفربول، هو شيء افتخر به للغاية لكن كما قلت من قبل، أهم شيء هو الفريق، أنا سعيد بتسجيل الأهداف لأنها تساعد الفريق على الفوز، وهذا هو أهم شيء".

اضحك مع انتخابات أمريكا.. مؤسسة "بيتزا فى اللجان" توفر طعاما مجانيا للناخبين

نشرت مؤسسة "بيتزا فى لجان الاقتراع"، عرباتها الملونة التى ترفع شعار "الديمراطية لذيذة"، فى أكثر من 46 ولاية لتشجيع كل الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات الأمريكية، ووفرت ما يقرب من 50 ألف بيتزا مجانية إلى 2000 مركز اقتراع هذا العام.

جامعة الزقازيق: طبيب الميكروباص لم يسبق اتهامه بأى سلوك مشين

أصدرت جامعة الزقازيق، بيانا إعلاميا، بشأن اتهام طبيب بالتحرش بفتاة، أكدت فيه أن الطبيب لم يسبق اتهامه بسلوك مشين أو صدور شكاوى ضده.

استاد القاهرة يتزين لاستقبال مواجهة الحسم بين الزمالك والرجاء

أنهت إدارة ستاد القاهرة، الاستعدادات لاستقبال مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر إنطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

أحدث صورة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها المكشوفة

من وقت لآخر اعتادت النجمة ياسمين صبرى التفاعل مع متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام، ومؤخراً نشرت صورة لها من داخل سيارتها المكشوفة، واكتفت بالتعليق عليها من خلال ايموشنين بقلب اسود.

نقل الفنانة نشوى مصطفى لأحد المستشفيات لعلاجها من كورونا

أعلن هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، عن تواصل وزارة الصحة مع الفنانة نشوى مصطفى ونقلها لأحد المستشفيات العلاج .

أمطار غزيرة على المسجد الحرام والمعتمرون يواصلون أداء مناسكهم

هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمسجد الحرام وسط اداء المعتمرين مناسكهم اليوم الاربعاء، فيما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غدٍ الخميس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

كشفت مصادر، أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مقترح وزارة التنمية المحلية، بشأن تحديد مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت والورش، كما استمعت إلى آراء الوزراء المختلفة ومقترحاتهم بالقرار.

صحيفة جنوب أفريقية: سيرينو وافق على الانتقال إلى الأهلى ويتبقى صن داونز

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن جاستون سيرينو لاعب صن داونز وافق على الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما أبدى بيتسو موسيماني مدرب الفريق الحالي وصن داونز سابقا رغبته في العمل مرة أخرى مع الجناح الأوروجوياني البالغ من العمر 29 عامًا، وقالت صحيفة "سواتين لايف" الجنوب أفريقية وفقا لمصدر مقرب من سيرينو أنه وافق على الانتقال إلى الأهلي لكن يتبقى موافقة صن داونز على العرض للتخلي عن اللاعب.

أسرة محمد صلاح تحتفل بحنة شقيقه "نصر" بالقرية الجمعة والسبت

أعلنت أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح ابن قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، إقامة حفل حناء شقيقه" نصر" يومى الجمعة والسبت القادمين، بالقرية.

نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالتها بعد الإصابة بكورونا: "بموت حرفيًا"

صدمة كبيرة تلقاها محبو الفنانة نشوي مصطفى بعدما أعلنت بالأمس عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال بوست كتبته عبر حسابها على موقع فيس بوك، قبل أن تعلن حالياً آخر مستجدات إصابتها بالفيروس حيث أقلقت متابعيها حينما كتبت عبر حسابها أيضاً: "باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

مسئول مصرفي: 400 مليار دولار تدفقات نقد أجنبي منذ تحرير سعر الصرف.

كشف مسئول مصرفي عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.

تداول صور "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لسوء الأحوال الجوية والطقس السيئ الذى ضرب الإسكندرية اليوم، وذلك وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية التى أكدت على أن "شاهقة مائية" "كتل سحابية تضم ماء وهواء" قد ضربت الإسكندرية اليوم.

حفتر يوجه بإطلاق عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة لفرض القانون

وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، خلال اجتماع موسع وعاجل ضم كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ تعليماته المباشرة والمُشدّدة لإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية.

مواطن أمريكى ينتخب هيفاء وهبى فى بطاقة الاقتراع بالانتخابات الأمريكية

في واحدة من طرائف الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، التي يخوضها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبطاقة إقتراع تظهر قيام مواطن أمريكي، بالتصويت للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وانتشرت الصورة تحت شعار "بين ترامب وبايدن نختار أيضا هيفاء"، ومن جانبها اكتفت هيفاء وهبي بإعادة نشر التغريدة والتعليق بإيموجي ساخر.