اليوم السابع
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آباء أطفال المدارس أقل عرضة لمضاعفات كورونا .. دراسة تؤكد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:00 م
آباء أطفال المدارس أقل عرضة لمضاعفات كورونا .. دراسة تؤكد الوقاية فى المدارس ـ أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة أن آباء أطفال المدارس لا يواجهون مخاطر أكبر لدخولهم المستشفى أو الموت بسبب فيروس كورونا، حيث قال الباحثون إنه قد يكون البالغون في سن العمل الذين لديهم أطفال في سن 11 عامًا أو أصغر من هذا العمر أقل عرضة للوفاة بنسبة 25% إذا أصيبوا بفيروس كورونا، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون إن هذا يرجع بالكامل تقريبًا إلى أن أولئك الذين لديهم أطفال صغار يعيشون حياة أكثر صحة- كما أنهم كانوا أقل عرضة للوفاة لأسباب غير فيروس كورونا.

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وتحدثت الدراسة التي أجريت على 12 مليون شخص خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا في بريطانيا، عن أحد المخاوف الرئيسية بشأن إبقاء المدارس مفتوحة.

أولئك الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا لديهم خطر متزايد للإصابة بالفيروس- أعلى بنسبة 8 % من أولئك الذين ليس لديهم أطفال، والذين لديهم أطفال أقل من سن 11عاماً أقل عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

ووجد الأكاديميون في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة وجامعة أكسفورد أن ذلك لم يترجم إلى خطر أكبر للدخول إلى المستشفى أو الوفاة من فيروس كورونا.

وبالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعيشون مع أطفال، لم يكن هناك خطر متزايد للإصابة أو الوفاة - بغض النظر عن عمر الأطفال وهذا يشير إلى أن الأسر متعددة الأجيال، التي يعيش فيها الأجداد في نفس منازل الأطفال، لا تعرض كبار السن للخطر.

لكن لم يتضح ما إذا كان للمدارس تأثير لأن البيانات تم جمعها بين فبراير وأغسطس من هذا العام، عندما تم إغلاق العديد من المدارس.

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الآباء أقل عرضة للمضاعفات

 

قال البروفيسور ليام سميث، عالم الأوبئة في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة: "إذا استطعنا إبقاء المدارس مفتوحة ، فهذا أمر مهم حقًا لهذا الجيل من الشباب. فلا يوجد دليل على التأثير الضار للعيش مع أطفال في سن المدرسة.

وأضاف: "هذا جانب واحد فقط يتعين على صانعي السياسات مراعاته."

وتابع قائلاً "قد ينشر المراهقون الفيروس على نطاق أوسع في المجتمع ، وهو ما لم نتمكن من دراسته. كما أننا لم ننظر إلى سلامة الموظفين في المدرسة."

أجريت الدراسة بين فبراير وأغسطس، مما مكّن الباحثين من مقارنة معدلات الإصابة قبل إغلاق المدارس في مارس وبعد فرض الإغلاق.

قال الدكتور بن جولداكر ، مدير DataLab في قسم Nuffield لعلوم الرعاية الصحية الأولية بجامعة أكسفورد: `` ينظر تحليلنا إلى الفترة التي كان فيها المجتمع مفتوحًا إلى حد كبير ، ثم يقارن ذلك بالفترة التي كانت فيها المدارس والمجتمع إلى حد كبير مغلقاً.

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فيروس كورونا

المدارس وكورونا

اغلاق المدارس فى كورونا

كورونا واغلاق المدارس

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