وفد من ضباط مديرية أمن الغربية فى زيارة لمدرسة التربية الفكرية بطنطا.. صور

كان لتلك الزيارة الأثر الطيب فى نفوس التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.

ضباط مديرية أمن الغربية فى زيارة لمدرسة التربية الفكرية

ضباط مديرية أمن الغربية فى زيارة لمدرسة التربية الفكرية



