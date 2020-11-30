وفد من ضباط مديرية أمن الغربية فى زيارة لمدرسة التربية الفكرية بطنطا.. صور

نظم ضباط مديرية أمن الغربية، زيارة لمدرسة التربية الفكرية بمدينة طنطا، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين والتواصل الإيجابى مع كافة شرائح المجتمع، حيث تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية للتلاميذ ومشاركتهم فى قضاء يوم ترفيهى لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.
كان لتلك الزيارة الأثر الطيب فى نفوس التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.
وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة