واشنطن تعلن مكافأة 5 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن قائد تنظيم حراس الدين

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن واشنطن أعلنت عن 5 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن قائد تنظيم "حراس الدين" فى سوريا.

أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأحد، بمقتل قائد تنظيم "حراس الدين" الإرهابى، المدعو أبو خديجة الأردنى، فى ريف إدلب شمالى سوريا.

وقالت المصادر الميدانية، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن "أبو خديجة" الأردنى لقى مصرعه اليوم، إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولى قرب بلدة "ترمانين" فى ريف إدلب.

ويضم تنظيم "حراس الدين" كلا من مجموعات "جيش الملاحم" و"جيش الساحل" و"جيش البادية" و"سرايا الساحل" و"سرية كابل" و"جند الشريعة"، وفلول "جند الأقصى"، ويعد تنظيم "حراس الدين" منشقًا عن "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقا، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابى.

ومن ناحية أخرى، تمكن عناصر قوى الأمن الداخلى والجهات المختصة السورية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولى (دمشق - درعا) بين بلدتى صيدا والغارية الغربية وقاموا بتفكيكها والتعامل معها.