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نائب رئيس جامعة بورسعيد: قوافل طبية وعلاجية بالمجان للقرى الأكثر احتياجا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:00 ص
نائب رئيس جامعة بورسعيد: قوافل طبية وعلاجية بالمجان للقرى الأكثر احتياجا الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب
بورسعيد محمد فرج

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تنظم جامعة بورسعيد قافلتين طبيتين بقريتى المناصرة والقابوطى الجديد وتضم القافلتين عددا من أساتذة كلية الطب فى مختلف التخصصات لخدمة القرى الأكثر احتياجا لمزيد من الدعم الطبى للأسر الأولى بالرعاية.

وقال الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع"، إن القافلة الأولى تتجه يوم 2020/12/3 لقرية المناصرة لتوقيع الكشف بالوحدة الصحية والقافلة الثانية تتجه إلى القابوطى الجديد جنوب بورسعيد يوم 2020/12/6 وتوقيع الكشف الطبى بالوحدة الصحية بالقابوطى.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تنظيم القوافل الطبية تأتى اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى الذى حظى فيه قطاع الصحة بالإهتمام والدعم من جانب القيادة السياسية ما أحدث طفرة كبيرة فى الملف الصحى وخاصة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد .

وتابع قائلا: إن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئى و تأتى تفعيلا لدور الجامعة فى وصول الخدمة الطبية للمرضى الأكثر إحتياجا للرعاية الطبية والصحية  تيسيرًا عليهم مع مراعاة تقديم الخدمة على أكمل وجه و صرف العلاج اللازم بالمجان للمرضى  المحتاجين.

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