نائبا محافظ القليوبية يتابعان استعدادات المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بكورونا

القليوبية إبراهيم سالم

قام إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد "covid19" لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى التأمين الصحى، حيث تم تفقد قسم الاستقبال وقسم الأشعه والصيدلية وقسم الرعاية، فضلا عن الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الإلتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

كم تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى، وتلاحظ أن المستشفى تعمل بكفاءة عالية ولا يوجد أى عجز سواء فى الأدوية أو عدد الأطباء أو التمريض، جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور محمد منير مدير المستشفى.

ثم تم التوجه لتفقد مستشفى الحميات وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة والقسم الجارى تطويره "قسم الرجال 1 و2 وسكن الأطباء وقسم الحريم 1و2 ومركز الكبد والوحدة الحسابية وقسم الاستقبال".

وتم التأكد أيضا من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك للحفاظ على الفريق الطبي والمرضى، فضلا عن أنه لا يوجد عجز بعدد الأطباء أو التمريض جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الحسينى مدير المستشفى، حيث أكد نائبا المحافظ حرصهم على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها.

وتأتي الجولة استكمالًا لجولات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد المستمرة لمتابعة حالات المرضى والمستشفيات والخدمة المقدمة وإزالة كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

خلال الجولة بمستشفى التأمين الصحى ببنها



متابعة مستشفى التأمين الصحى ببنها



متابعة مستشفى حميات بنها