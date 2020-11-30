اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تؤكد استعدادها لدعم الفترة الانتقالية فى مالى

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 04:37 م
موريتانيا تؤكد استعدادها لدعم الفترة الانتقالية فى مالى إسماعيل ولد الشيخ أحمد - وزير خارجية موريتانيا
ا ش أ

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أكد وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي تتطلبه الفترة الانتقالية فى دولة مالى، واصفا هذه الفترة بـ"الحاسمة".
 
وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم،الاثنين، أن ذلك جاء خلال محادثات أجراها وزير الخارجية الموريتاني مع نظير المالي زيني مولاي خلال توقف له في العاصمة المالية باماكو قادما من دولة النيجر، حيث شارك في أعمال المؤتمر الـ47 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد على مدار يومي 27 و28 نوفمبر الجاري فى نيامى.
 

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