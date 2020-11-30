اليوم السابع
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مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية على حدود سوريا والعراق

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:14 م
مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية على حدود سوريا والعراق قصف أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولو أمن عراقيون ومسؤولون بفصائل مسلحة محلية اليوم الاثنين إن ضربة جوية قتلت قائدا في الحرس الثوري الإيراني عند الحدود السورية العراقية في وقت ما من يومي السبت والأحد.

ولم يتسن للمسؤولين تحديد هوية القائد، الذي قالوا إنه قتل مع ثلاثة رجال آخرين كانوا معه في نفس السيارة.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان بشكل منفصل إن السيارة كانت تحمل أسلحة عبر الحدود العراقية، وأصيبت بعد دخولها الأراضي السورية.

وأضاف المسؤولان أن فصائل عراقية مسلحة تدعمها إيران ساعدت في استعادة الجثث. ولم يذكرا تفاصيل أو يحددا توقيت الحادث بدقة.

وأكدت مصادر عسكرية محلية ومصادر من جماعات مسلحة الرواية. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من أن قائدا إيرانيا قد قتل.

جاء الحادث بعد أيام قليلة من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران في حادث اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عنه.


حدود سوريا والعراق

الحرس الثوري الإيراني

سوريا

العراق

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