"معا ضد العنف والتنمر للمرأة" ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء فى مجلس مدينة الشيخ زويد ندوة تحت عنوان "معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة"، بحضور الشيخ إبراهيم محمود أحد علماء مديرية الأوقاف، بناء على توجيهات حنان حسن رئيس وحده تكافؤ الفرص بشمال سيناء .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها أن الندوة انعقدت فى اطار مبادرة ال16 يوم التى يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وخلال الندوة تم استعراض الأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسى والجسدى والجنسى واللفظى والاقتصادى والأسري، بجانب دوافع العنف ضد المرأة سواء اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية.

كما تم خلال الندوة استعراض الأيات الكريمة والأحاديث النبوية التى تحافظ على كرامة الإنسان سواء رجل أو إمراة وعدم ممارسة العنف ضده أو التنمر عليه، بجانب وصايا الرسول الكريم بالنساء والحفاظ عليهن وعدم الاعتداء عليهن وعلى حقوقهن.