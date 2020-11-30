مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات أسبوعيا منتصف ديسمبر المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مصادر من مطار مرسي علم الدولي عن ارتفاع معدلات رحلات الطيران الواردة للمطار أسبوعيا لـ7 رحلات بداية من منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بعد إعلان إحدى الشركات العاملة على الخطوط التشيكية بارتفاع عدد الرحلات إلي 3 رحلات تشيكية أسبوعيا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر وصول يومى 19 و20 ديسمبر رحلتى طيران للمطار من التشيك ليكون عدد الرحلات التشيكية الوافدة أسبوعيا 3 رحلات وذلك حتي مارس 2021 .

وتابعت المصادر: أن مطار مرسي علم الدولي، يستقبل أسبوعيا رحلة سويسرية وأخري أوكرانية ورحلتين من بولندا، وعقب وصول الرحلات التشيكية إلي المطار يصبح عدد الرحلات الوافدة للمطار أسبوعيا 7 رحلات .

من جانب آخر استكمل المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، المقامة بمدينة الغردقة، جولتهم بالمناطق السياحية بمدينة الغردقة بجولة داخل متحف آثار الغردقة، لمشاهدة القطع الأثرية المختلفة بداخله والتقطوا صور تذكارية بداخله.

وأبدى المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات خلال زيارتهم متحف آثار الغردقة انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة وبالأخص تمثال الملكة ميريت أمون آلهة الجمال وتأتى زيارة اليوم ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر داخل أكبر المنتجعات السياحية بالغردقة.