اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات أسبوعيا منتصف ديسمبر المقبل

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات أسبوعيا منتصف ديسمبر المقبل مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر من مطار مرسي علم الدولي عن ارتفاع معدلات رحلات الطيران الواردة للمطار أسبوعيا لـ7 رحلات بداية من منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بعد إعلان إحدى الشركات العاملة على الخطوط التشيكية بارتفاع عدد الرحلات إلي 3 رحلات تشيكية أسبوعيا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر وصول يومى 19 و20 ديسمبر رحلتى طيران للمطار من التشيك ليكون عدد الرحلات التشيكية الوافدة أسبوعيا 3 رحلات وذلك حتي مارس 2021 .

 

وتابعت المصادر: أن مطار مرسي علم الدولي، يستقبل أسبوعيا رحلة سويسرية وأخري أوكرانية ورحلتين من بولندا، وعقب وصول الرحلات التشيكية إلي المطار يصبح عدد الرحلات الوافدة للمطار أسبوعيا 7 رحلات .

من جانب آخر استكمل المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، المقامة بمدينة الغردقة، جولتهم بالمناطق السياحية بمدينة الغردقة بجولة داخل متحف آثار الغردقة، لمشاهدة القطع الأثرية المختلفة بداخله والتقطوا صور تذكارية بداخله.

وأبدى المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات خلال زيارتهم متحف آثار الغردقة انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة وبالأخص تمثال الملكة ميريت أمون آلهة الجمال وتأتى زيارة اليوم ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر داخل أكبر المنتجعات السياحية بالغردقة.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مرسي علم

الطيران التشيكي

رحلات الطيران التشيكي

المطار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وصول أول رحلة طيران تشيكية تقل 178 سائحا مطار مرسى علم.. صور

السبت، 24 أكتوبر 2020 10:49 ص

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران من عدة دول حول العالم

السبت، 24 أكتوبر 2020 02:00 ص

مطار مرسى علم يستعد لاستقبال أولى الرحلات السياحية التشيكية خلال ساعات.. أفواج من السائحين الروس تصل الغردقة نهاية أكتوبر الجارى.. وخبراء يتوقعون زيادة معدلات التدفق السياحى خلال الفترة المقبلة.. صور

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 03:30 م

مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات أسبوعية قادمة من التشيك منتصف أكتوبر

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة