مركز علمي روسي يتوقع نهاية وباء كورونا فى 2021

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قالت مديرة مركز "فيكتور" العلمي الروسي رينات ماكسيوتوف، إن السنة المقبلة (2021) قد تشهد نهاية وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن ذلك لا يمثل نهاية الفيروس.

وأضافت مديرة مركز "فيكتور" ـ الذي أنتج اللقاح (إبيفاك كورونا) وهو الثاني من نوعه بروسيا ـ "أن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد أن يكون هناك "مناعة للقطيع".

وأشارت ماكسيوتوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إلى أنه يتطلب تطعيم نصف السكان حتى ينتهي الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تسجيل أكثر من 564 ألف إصابة بالفيروس، ووفاة 8985 شخصا، حول العالم خلال اليوم الماضي وحده.