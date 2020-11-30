مدير منظمة الصحة يدعو "لعدم تسييس" التحقيق في مصادر كورونا

رويترز

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين الدول على عدم تسييس عملية تتبع مصادر فيروس كورونا المستجد لأن ذلك يضع عوائق أمام معرفة الحقيقة.

وقال في إفادة صحفية يومية "نحن بحاجة لأن نعرف أصل هذا الفيروس، لأن ذلك يمكن أن يساعدنا على منع حدوث موجات تفش في المستقبل".

وتابع "لا يوجد شيء يجري إخفاؤه. نريد أن نعرف أصل الفيروس، وذلك كل شيء".

وكانت وسائل إعلام صينية قد قالت إن الفيروس كان خارج أراضيها قبل أن يجري اكتشافه في مدينة ووهان بوسط الصين، مشيرة إلى وجوده على عبوات أغذية مجمدة مستوردة وإلى أوراق بحثية ذكرت أنه كان منتشرا في أوروبا العام الماضي.