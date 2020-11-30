اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدير منظمة الصحة يدعو "لعدم تسييس" التحقيق في مصادر كورونا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:04 م
مدير منظمة الصحة يدعو "لعدم تسييس" التحقيق في مصادر كورونا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين الدول على عدم تسييس عملية تتبع مصادر فيروس كورونا المستجد لأن ذلك يضع عوائق أمام معرفة الحقيقة.

وقال في إفادة صحفية يومية "نحن بحاجة لأن نعرف أصل هذا الفيروس، لأن ذلك يمكن أن يساعدنا على منع حدوث موجات تفش في المستقبل".

وتابع "لا يوجد شيء يجري إخفاؤه. نريد أن نعرف أصل الفيروس، وذلك كل شيء".

وكانت وسائل إعلام صينية قد قالت إن الفيروس كان خارج أراضيها قبل أن يجري اكتشافه في مدينة ووهان بوسط الصين، مشيرة إلى وجوده على عبوات أغذية مجمدة مستوردة وإلى أوراق بحثية ذكرت أنه كان منتشرا في أوروبا العام الماضي.


مدير منظمة الصحة

منظمة الصحة العالمية

كورونا

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة