اليوم السابع
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خالد صلاح
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مدير تعليم نجع حمادى بقنا يشيد بالإجراءات الاحترازية فى المدارس لمواجهة كورونا‎

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:00 ص
مدير تعليم نجع حمادى بقنا يشيد بالإجراءات الاحترازية فى المدارس لمواجهة كورونا‎ كشف حرارى على الطلاب
قنا صابر سعيد

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قال راجح صابر الطيب، مدير عام تعليم نجع حمادى شمالى قنا، إن قطاع الرئيسية شهد تطبيق منظم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى تلك المدارس.

وأوضح الطيب، أنه أجرى جولة تفقدية لمدراس الشاورية الابتدائية والإعدادية، مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية، والرئيسية الإعدادية.

وأشاد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بحسن التنظيم والتعقيم والانضباط بداخل تلك المدارس، موجها الشكر للإدارات المدرسية والهيئات التدريسية بتلك المدارس لارتفاع مستوى التعليم بها، وللإدارات المدرسية بالمدارس التى شملتها الجولة التفقدية على الجهود المبذولة لرفع المستوى التعليمى للطلاب والتلاميذ.

جاء ذلك فى حضور عبد الله أبو بكر رئيس قسم التعليم الإعدادى ورمضان حمدون وكيل قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة.


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