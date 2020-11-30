مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس السادات.. صور

وحرص سويد على تفقد المعامل وبعض الفصول الدراسية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الدراسة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد كما تفقد معامل المدرستين والمكتبة المدرسية.

كما أكد "سويد"، على إدارة المدرستين بتوعية الطلاب والتنبيه عليهم بمتابعة المنصات التعليمية التي اتاحتها الوزارة تيسيرا على الطلاب.