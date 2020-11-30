مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس السادات.. صور

تفقد اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه عزب عبد المحسن مدير إدارة السادات التعليمية انتظام الدراسة ببعض مدارس إدارة السادات التعليمية للإطمئنان على حسن سير وانتظام وانضباط العملية التعليمية بمدارس : الثانوية بنات ومدرسة الفاروق الثانوية بنين.
وحرص سويد على تفقد المعامل وبعض الفصول الدراسية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الدراسة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد كما تفقد معامل المدرستين والمكتبة المدرسية.
كما أكد "سويد"، على إدارة المدرستين بتوعية الطلاب والتنبيه عليهم بمتابعة المنصات التعليمية التي اتاحتها الوزارة تيسيرا على الطلاب.
مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية
مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية
مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة