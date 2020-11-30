محافظ دمياط تتابع تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام الحالى

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بنطاق مركز ومدينة دمياط، والتى تضمنت سبل تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة وتصور كامل للتطوير، للبدء فى هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن نظرًا لأهمية هذه المنطقة الحيوية التى تتوسط المدينة.

كما تابعت المحافظ آليات إدراج عدد من المشروعات ببنود الخطة، فضلاً عن متابعة الأعمال الجارية ببعض عمليات التطوير والتى جاء منها طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" وحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة وكورنيش النيل وأيضاً سوق الجملة بشطا، وفى ذات السياق، أكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات و الجداول الزمنية المُتعلقة بجميع الملفات التى تم طرحها.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض على تكثيف الحملات بصفة دورية لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على طريق الدكتور مشرفة، و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.