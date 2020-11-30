محافظ الغربية يسلم 11 عقدا لتقنين أراضى أملاك الدولة

الغربية - مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، تسليم 11 عقداً لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة بكل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الإجتماعى وتحقيق الاستقرار الاجتماعى واسترداد حق الشعب.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، 3 منهم فى بسيون، 2 بالسنطة، 1 بكفر الزيات، 1 بزفتى، 2 بقطور و2 بالمحلة.

وأضاف الدكتور طارق رحمى، أن محافظة الغربية هى الأولى في مجال تقنين الأوضاع بين جميع المحافظات، حيث وصل إجمالى عقود التقنين التي تم تحريرها إلى 773عقداً، وهذا يعد إنجازاً وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وفى نهاية اللقاء، قام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بتكريم 4 من العاملين بالمنظومة الإلكترونية، وهم باسم الشابورى، محمد عزت، نادية أبو المعاطى، ابتسام الشاذلى، وذلك لمجهودهم فى نجاح المنظومة.