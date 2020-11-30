محافظ البحر الأحمر يصدق على توصيل الغاز الطبيعى لعدة مناطق في رأس غارب

وأضاف رئيس مدينة غارب في بيان له، أن المناطق التي تم التصديق عليها لتوصيل الغاز الطبيعى لها مناطق" خور رحمى، والسقاله، و 30 مسكن، وتم وادراجها ضمن الخطة، مضيفاً أن جارى العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء توصيل خطوط الغاز الطبيعى لمنطقة الايمان ومنطقة الشباب.

وتابع أن جارى استكمال توصيل الغاز لمناطق التالية : التلفزيون، و تقسيم الشباب، بجوار السوق الجديد، و تقسيم الشركة العامه إمتداد الايمان، خور رحمى، السقاله – ال 30 مسكن، يأتى هذا فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم .