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محافظ البحر الأحمر يصدق على توصيل الغاز الطبيعى لعدة مناطق في رأس غارب

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:19 م
محافظ البحر الأحمر يصدق على توصيل الغاز الطبيعى لعدة مناطق في رأس غارب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، صدق علي توصيل الغاز الطبيعي لعدة مناطق جديدة بالمدينة .

وأضاف رئيس مدينة غارب في بيان له، أن المناطق التي تم التصديق عليها لتوصيل الغاز الطبيعى لها مناطق"  خور رحمى، والسقاله، و 30 مسكن، وتم  وادراجها ضمن الخطة، مضيفاً أن جارى العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء توصيل خطوط الغاز الطبيعى لمنطقة الايمان ومنطقة الشباب.
 
وتابع أن جارى استكمال توصيل الغاز لمناطق  التالية : التلفزيون، و تقسيم الشباب، بجوار السوق الجديد، و تقسيم الشركة العامه إمتداد الايمان،  خور رحمى،  السقاله – ال 30 مسكن، يأتى هذا فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم .
 
 
 

 


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