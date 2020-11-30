محافظ الإسماعيلية يكرم رئيس جامعة القناة وفريق عمل الدليل الإرشادى لضبط العمران

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية اليوم الأثنين الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس والوفد المرافق له من أساتذه العمارة والتخطيط والهندسة المعمارية بإشراف عام الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة.

وقام وفد الجامعة بعرض الدليل الإرشادى لضبط العمران لمدينة الإسماعيلية تحت شعار "تحضر... للأخضر" التى قام بتنفيذها أساتذه متخصصين من كلية الهندسة بالتنسيق مع المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية ولجنه التخطيط العمراني بالمحافظة برئاسة الدكتور أسامة عبد العزيز.

وخلال الاجتماع ناقش اللواء شريف بشارة عدد من المقترحات وكيفية تنفيذها لتطوير المحافظة معماريًا وحضاريًا مع التأكيد على وضع كود عمرانى موحد لكل المحافظة بما يتناسب مع طبيعة كل حى ومنطقة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن دعم الجامعة للتعاون المثمر مع المحافظة بكافة المجالات ووضع رؤية قائمة على أسس علمية وإيجاد حلول مبتكرة وعلمية كما أوضح أن محافظة الإسماعيلية من للمحافظات المميزة التى أعدت الدليل الإرشادى لضبط العمران بها لاحتواءه على خرائط تفصيلية لكل حى وكل منطقة، مشيرًا إلى الوضع الحالى والمستقبلي والتي قام بها أساتذة كلية الهندسة جامعة القناة مفرده بتقديم تصور تفصيلى للدليل الإرشادى.

وبنهاية اللقاء حرص اللواء شريف فهمى بشارة، على تقديم درع المحافظة لرئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى، تقديرًا لدور الجامعة التنويرى والرائد.

كما قدم محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة للدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة جامعة القناة تقديرًا للتعاون المثمر من كلية الهندسة فى إعداد الدليل الإرشادى لضبط العمران لمدينة الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن وفد فريق أعداد الدليل الإرشادى لضبط العمران لمدينة الإسماعيلية من كلية الهندسة ضم كل من الدكتور أحمد محمد صالح، رئيس قسم العمارة والدكتورة ميرفت عبد العزيز، أستاذ متفرغ بقسم العمارة والتخطيط والدكتور محمد حسن، عطوه أستاذ العمارة والتخطيط العمرانى والدكتور فيصل أبو العزم، أستاذ التصميم المعمارى المساعد والدكتور محمود محمد، مدرس الهندسة المعمارية والدكتورة رشا محمد شعبان، مدرس التخطيط العمرانى والدكتور أحمد محمود هلال، مدرس الهندسة المعمارية.